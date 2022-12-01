بعقد قميته 207.5 مليون دولار.. «كريستيانو رونالدو» قريبا في نادي النصر السعودي

وافق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو على عقد ضخم بقيمة 207.5 مليون دولار للإنضمام إلى نادي النصر السعودي.

وتم إنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر، بعد علاقة مضطربة مع رؤساء الأندية ساءت فقط عندما أدلى بعدد من التصريحات المثيرة للجدل في مقابلة تلفزيونية.

ويمتد العقد مع النصر السعودي لسنتان ونصف مقابل 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا، ما يعني أنّ رونالدو سيلعب حتى عمر 40، وفقاً لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وكان الدولي البرتغالي يضغط من أجل الابتعاد عن أولد ترافورد في الصيف، لكنه لم يحصل على رغبته لأنه كان مصمماً على لعب كرة القدم في دوري أبطال أوروبا.

ويُعد النصر من أكثر الأندية نجاحاً في المملكة العربية السعودية، حيث توج بلقب الدوري السعودي 9 مرات، وكان آخر انتصار له في عام 2019.