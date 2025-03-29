بعملية عسكرية.. مقتل عشرات العناصر لـ«حركة الشباب» في الصومال

أعلنت القوات الصومالية “القضاء على 21 عنصرا في تنظيم “حركة الشباب” في اشتباكات وسط البلاد”.

ونقلت “وكالة الأنباء الصومالية” عن جهاز الاستخبارات والأمن الوطني “نيسا”، قوله في بيان اليوم السبت: “إنه نفذ بالتعاون مع القوات المسلحة، عملية عسكرية، الليلة الماضية في منطقة غيل غب بمحافظة شبيلي الوسطى، أسفرت عن تصفية 21 عنصرا من الميليشيات الإرهابية المرتبطة بجماعة الخوارج”.

وأضاف البيان: “جرت العملية وفق خطة محكمة، حيث تمكنت القوات من القضاء على جميع العناصر الإرهابية المستهدفة في الموقع المحدد دون وقوع خسائر في صفوف القوات الوطنية”.

في غضون ذلك، دعت السلطات الأمنية مجددا المدنيين إلى “تجنب التواجد في المناطق التي يختبئ فيها عناصر التنظيم الإرهابي”، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية لتطهير البلاد من “فلول مليشيات الخوارج”.

هذا “ويستخدم الصومال عبارة “ميليشيا الخوارج” للإشارة إلى “حركة الشباب”، وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر الحركة، التي تبنت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن”.