بقايا الصاروخ الصيني «التائه» تسقط في المحيط الهندي

أعلنت الصين أن بقايا صاروخها “لونغ مارش 5بي” سقطت في المحيط الهندي اليوم الأحد، وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وقال الإعلام الرسمي في الصين إن بقايا أكبر صاروخ صيني سقطت في المحيط الهندي صباح اليوم الأحد بعدما احترقت معظم أجزائه فور دخولها الغلاف الجوي للأرض، لتنهي بذلك تكهنات استمرت أياما بشأن موقع سقوط الصاروخ.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني قوله، إن أجزاء من الصاروخ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت غرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وتضع الإحداثيات نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غربي الهند وسريلانكا، وأكد المكتب أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.

من جهته أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، بأن الصاروخ الفضائي الصيني تفكك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

#الصاروخ_الصيني لحظة سقوط وتفكك الصاروخ الصيني في المحيط الهندي | الحمدلله الذي حمى هذا الوطن وديار المسلمين كافة من كل شر pic.twitter.com/j60aColJUG — محمد الدرع (@MohammadAlDarae) May 9, 2021

#عاجل



بحر العرب المثوى الأخير لـ #الصاروخ_الصيني



سقط الصاروخ قرب أرخبيل جزر #المالديف بعد أن ودع آخر يابس على وجه الأرض #الجزيرة_العربية حيث سقط عند الساعة 05:24 صباح اليوم بعد أن عبر أجواء #السعودية عند الساعة 05:14ص والحمد لله على سلامة الجميع.



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وكانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت يوم الجمعة، إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأميركي إن قيادة الفضاء الأميركية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.

وانطلق الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة “تيانهي” غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية مدارية.

وأثار خروج المرحلة الثانية من الصاروخ عن السيطرة تكهنات دامت أياما بشأن موقع سقوط الحطام، وورد ذكر شمال السودان بين مواقع السقوط المحتملة، إضافة إلى عدد من البلدان العربية.

وتعد بقايا هذا الصاروخ من أكبر قطع الحطام الفضائي التي تعود عبر الغلاف الجوي إلى الأرض، حيث تزن 18 طنا.

وسقطت في العام الماضي أجزاء من أول صاورخ “لونغ مارش 5بي” في ساحل العاج وألحقت أضرارا ببعض الأبنية لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.