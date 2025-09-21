بقيمة 1.38 مليار ريال.. السعودية تقدم حزمة دعم جديدة لليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم حزمة دعم اقتصادي وتنموي جديدة للجمهورية اليمنية بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على توصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي هذا الدعم استجابة لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، بهدف مساندة الشعب اليمني في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.

ويشمل الدعم تقديم مساهمات مالية لدعم موازنة الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية، بالإضافة إلى دعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن.

وتأتي هذه المبادرة في إطار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، ودعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفق آليات حوكمة شفافة.

وتعكس هذه الخطوة حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب اليمني وتعزيز مقومات الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر حكومي يمني أن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي طلب من التحالف العربي بقيادة السعودية التدخل لاحتواء توتر داخل المجلس، على خلفية قرارات أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي، تضمنت تعيين قيادات في المناصب الحكومية، وهو ما اعتبره العليمي يهدد التوافق بين مكونات المجلس.

ومن المتوقع أن توجه الحكومة السعودية دعوة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمني لعقد لقاء عاجل بهدف حل الخلافات والتباينات، ووضع آلية لإصدار القرارات تضمن الحفاظ على التوافق بين كافة القوى الممثلة في المجلس.

وفي المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه الكامل بدعم الحكومة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وأدائها، معتبرًا أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الزبيدي تهدف إلى تفعيل المؤسسات ودعم الإصلاحات الضرورية.

ويأتي هذا الدعم في ظل استمرار الصراع في اليمن للعام العاشر على التوالي بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، والذي تسبب بأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ عالميًا. وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني واستعادة المناطق المحتلة، وأسفرت الحرب حتى أواخر 2021 عن مقتل نحو 377 ألف شخص وتسبب في خسائر اقتصادية تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، بينما بات نحو 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.