بقيمة 12 مليون يورو.. صفقة مثيرة للجدل بين إسبانيا و«هواوي»

أبرمت الحكومة الإسبانية عقدًا بقيمة 12.3 مليون يورو مع شركة “هواوي” الصينية لإدارة وتخزين تسجيلات المكالمات الهاتفية التي تأمر بها السلطات القضائية وتستخدمها أجهزة الأمن والاستخبارات، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بسبب التحذيرات المتزايدة من احتمالية تعرض الشركة لضغوط من بكين للمساهمة في أنشطة تجسس.

ويشمل العقد نظام OceanStor 6800 V5، وهو خط من خوادم التخزين عالية الأداء لحفظ وتصنيف الاتصالات المعترضة قانونياً.

وتأتي هذه الخطوة رغم الحظر المفروض على “هواوي” من قبل عدة دول غربية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، الذي قيّد مشاركة الشركة في مشاريع شبكات الجيل الخامس (5G).

وتُعد إسبانيا من الدول الأوروبية التي تتخذ موقفًا أكثر انفتاحًا تجاه “هواوي”، حيث توفر الشركة دعمًا تقنيًا لعدد من الإدارات الحكومية، بينما تواجه انتقادات دولية تتعلق بمخاوف أمنية وجيوسياسية.

ويأتي هذا القرار وسط تحذيرات من خبراء الأمن السيبراني الذين يرون أن الاعتماد على شركات ذات مخاطر عالية مثل “هواوي” قد يشكل تهديدًا للأمن الوطني، خاصة في ظل القانون الصيني الذي يلزم الشركات بالتعاون مع أجهزة الأمن عند الطلب.

وتؤكد الحكومة الإسبانية أن الشركة ملتزمة بإرشادات الأمن السيبراني الوطنية، لكنها لم توضح كيف ستتعامل مع المخاطر المحتملة المرتبطة بالعلاقة مع بكين.

هذا وتستمر التوترات بين الغرب والصين في مجال التكنولوجيا والأمن، في وقت تسعى فيه دول مثل إسبانيا لتحقيق التوازن بين مصالحها الأمنية والاقتصادية.