بقيمة 380 مليون دولار .. البحرية الأمريكية تستولي على شحنة نفط إيرانية

كشفت شركة تتبع الناقلات “تانكر تراكرز” أن البحرية الأمريكية استولت على شحنة نفط إيرانية جديدة في المحيط الهندي تقدر قيمتها بنحو 380 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن هذه الشحنة تبدو في طريقها إلى الولايات المتحدة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول وجهة الناقلة أو ظروف الاعتراض.

وبحسب “تانكر تراكرز”، فإن بيانات الأقمار الصناعية تشير أيضا إلى أن شحنات نفط إيرانية أخرى تقدر قيمتها بنحو مليار دولار عادت إلى إيران بعد اعتراضها من قبل البحرية الأمريكية.

كما أشارت إلى أن إيران قامت بتحميل ما يعادل 4.6 مليون برميل من النفط في محطات تصدير الخام، ما يمنحها بضعة أيام إضافية من سعة التخزين في ظل الضغوط المفروضة على قطاعها النفطي.

من جانبها، ذكرت هيئة العمليات البحرية البريطانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في الخليج العربي أو خليج عمان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكنها أكدت أن الوضع الأمني في المنطقة ما زال متقلبا مع استمرار النشاط العسكري وتهديدات الملاحة البحرية.

قاليباف: أوراق أمريكا “نفدت” وإيران تمتلك أوراقا رابحة في ملف الطاقة

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران لا تزال تمتلك “أوراقا رابحة” في مواجهة الضغوط الاقتصادية، في رد غير مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح قاليباف أن إيران تمتلك ثلاث أوراق ضغط رئيسية لم يتم تفعيلها بالكامل، وهي:

*مضيق هرمز الذي تم تفعيله جزئيا

*مضيق باب المندب الذي لم يتم تفعيله بعد

*خطوط أنابيب النفط التي لم تدخل حيز الاستخدام كأداة ضغط

وأشار إلى أن هذه الأوراق تمنح طهران قدرة على التأثير في الملاحة البحرية وخطوط الطاقة في المنطقة، بما في ذلك تهديد حركة السفن في مضيق باب المندب والتأثير على أنابيب النفط في دول حليفة لخصوم إيران.

في المقابل، قال إن الولايات المتحدة لا تملك سوى أدوات محدودة، تشمل:

*ضخ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لإدارة السوق

*إدارة الاستهلاك وخفض الطلب

*الاعتماد على ارتفاع الأسعار

وأضاف أن واشنطن “تنتظر بصمت” ارتفاع أسعار النفط دون امتلاك أدوات جديدة فعالة، على حد تعبيره.

كما حذر من أن زيادة الطلب على الطاقة في فصل الصيف داخل الولايات المتحدة، بسبب التكييف والسفر، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميا، ما ينعكس على التضخم داخل أمريكا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلات إعلامية إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن واشنطن ستنتصر، وأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تمتلك كل الأوراق” بينما إيران “لا تملك أي أوراق”، مشيرا إلى أن بعض الأطراف داخل الملف الإيراني عقلانية وأخرى ليست كذلك، وأن هناك صراعا داخليا داخل النظام الإيراني.

وهدد ترامب بأن بلاده قادرة على تدمير ما تبقى من القدرات الإيرانية بسرعة كبيرة، كما أشار إلى أن قدرة إيران على تصنيع الطائرات المسيّرة تراجعت بنسبة تتراوح بين 80 و82 بالمئة، وفق قوله.

كما تحدث عن فعالية الحصار البحري المفروض على إيران، مشيرا إلى أنه تسبب في تجميد الموارد المالية ومنع طهران من الوصول إلى أموال إضافية، مؤكدا أن الضغط العسكري هو العامل الأكثر تأثيرا.

وفي تصريحات أخرى، قال ترامب إن خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد “تنفجر خلال ثلاثة أيام” بسبب الحصار البحري، معتبرا أن تراكم النفط وعدم القدرة على تصديره قد يؤدي إلى انهيار البنية التحتية للأنابيب.

وأضاف أن أي انهيار في خطوط الأنابيب سيكون غير قابل للإصلاح بسهولة.

أصفهاني: الرد على أي عدوان سيكون بأربعة أضعاف الخسائر

قال مساعد الرئيس الإيراني إسماعيل سقاب أصفهاني إن بلاده سترد على أي عدوان يستهدف بنيتها التحتية برد مضاعف يصل إلى أربعة أضعاف حجم الضرر.

وأوضح أن الرد الإيراني سيشمل أي دولة تدعم المعتدي، مشيرا إلى أن الاستهداف قد يطال منشآت نفطية مثل آبار النفط في حال تعرض البنية التحتية الإيرانية لأي هجوم.

وتأتي هذه التصريحات في إطار ما تصفه طهران بعقيدة الردع، القائمة على الرد القوي والموسع على أي استهداف عسكري أو اقتصادي.

وتشير تقارير إلى استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى منذ 28 فبراير الماضي، مع استهداف منشآت نفطية وعسكرية ونووية إيرانية وفرض حصار بحري على الموانئ.

كما سبق أن لوحت طهران باستهداف البنية التحتية للدول الداعمة لأي عمليات عسكرية ضدها.

قاآني: جبهة المقاومة أقوى من أي وقت مضى والهزيمة في جنوب لبنان تاريخية لإسرائيل

أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني أن وحدة جبهة المقاومة أصبحت أكثر تماسكا وقوة من أي وقت مضى، مع تركيز على دعم حزب الله ومكونات الجبهة.

وقال إن جبهة المقاومة أثبتت قدرتها على الصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن التاريخ العسكري لإسرائيل يظهر أنها لم تحقق أهدافها في حروبها الأخيرة.

وأضاف أن ما وصفه بالهزيمة في جنوب لبنان يمثل امتدادا لما اعتبره “فشلا تاريخيا” لإسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2200 شخص ونزوح أكثر من مليون شخص، رغم استمرار الهدنة الحالية.

تحركات دبلوماسية إيرانية ومواقف أمريكية متبادلة

يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لبحث تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة وملف وقف إطلاق النار، ضمن جولة شملت باكستان وسلطنة عمان.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران يمكنها التواصل عبر الهاتف إذا أرادت التفاوض، مؤكدا أن أي اتفاق يجب أن يتضمن منع امتلاكها سلاحا نوويا.

وأشار إلى أن العرض الإيراني غير كاف، وأن واشنطن تفضل مسارا واضحا ومباشرا.

كما ألغى ترامب زيارة مبعوثيه إلى باكستان في ظل تعثر المحادثات، فيما تواصل إيران تحركاتها الدبلوماسية الإقليمية.