بقيمة 850 مليون دولار.. ترامب يوافق على بيع 3350 صاروخاً إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت هذا الأسبوع على بيع 3350 صاروخاً بعيد المدى من طراز ERAM لأوكرانيا، على أن تصل الشحنة خلال نحو ستة أسابيع تقريباً.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة هذه الحزمة من الأسلحة تبلغ 850 مليون دولار، وتشمل “بنوداً أخرى”، وقد تكفل معظم تكاليفها حلفاء أوكرانيا الأوروبيون، وتتميز صواريخ ERAM بمدى يتراوح بين 241 و450 كيلومتراً، ويستلزم استخدامها موافقة وزارة الدفاع الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن خطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ إضافية، إلا أن أنواعا أخرى من الأسلحة التي اشترتها السلطات الأوروبية من الولايات المتحدة، مثل أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة إطلاق الصواريخ الموجهة (GMLRS) بمدى 145 كيلومتراً، قد يتم إرسالها إلى كييف.

في المقابل، اعتبرت روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق تسوية النزاع، وتجر دول الناتو مباشرة إلى الصراع.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات تحتوي أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً للجيش الروسي، بينما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

ميلانشون يقترح نشر قوات أممية في أوكرانيا بدلًا من الناتو لتأمين كييف

دعا زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري، جان لوك ميلانشون، المجتمع الدولي إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا، بدلًا من نشر قوات من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أن الخيار الأممي وحده يوفر ضمانات أمنية حقيقية لكييف.

وقال ميلانشون في مقابلة مع قناة “بي إف إم تي في”، السبت، إن “قوات الأمم المتحدة هي التي يجب أن تذهب إلى أوكرانيا، ويمكن أن تضم فرنسيين كما هو الحال في لبنان ضمن قوات الطوارئ الدولية”.

وأكد السياسي الفرنسي أن أي خطوة لنشر قوات تابعة للناتو ستؤدي إلى تقويض فرص التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع المستمر.

كندا تخصص 1.45 مليار دولار دعماً عسكرياً لأوكرانيا وتوقع اتفاقية إنتاج مشترك للأسلحة

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال توقيع اتفاقية بين أوكرانيا وكندا في كييف بشأن الإنتاج المشترك للمنتجات الدفاعية، بهدف تعميق التعاون الصناعي العسكري، وإنشاء قدرات إنتاجية جديدة في البلدين، وتعزيز تبادل التكنولوجيا وتسهيل عمل الشركات الأوكرانية في كندا.

وبالتوازي، أعلنت الحكومة الكندية تخصيص 1.45 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، سبق التعهد بها في يونيو الماضي. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ستشمل الحزمة:

603.5 مليون دولار لشراء معدات عسكرية تشمل المدرعات والذخيرة والطائرات المسيّرة والمعدات الطبية.

لشراء معدات عسكرية تشمل المدرعات والذخيرة والطائرات المسيّرة والمعدات الطبية. 500 مليون دولار لتمويل شراء أسلحة أمريكية عبر حلف “الناتو”، بينها منظومات دفاع جوي.

لتمويل شراء أسلحة أمريكية عبر حلف “الناتو”، بينها منظومات دفاع جوي. 159 مليون يورو لشراء أنظمة الحرب الإلكترونية، والطائرات المسيّرة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع عسكرية مشتركة بين البلدين.

لشراء أنظمة الحرب الإلكترونية، والطائرات المسيّرة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع عسكرية مشتركة بين البلدين. مبالغ أخرى ستوزع على شراء الذخائر والمتفجرات ضمن المبادرة التشيكية، وعلى التحالفات الدولية الداعمة لكييف.

وتسعى أوكرانيا من خلال الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة استدامة الإمدادات العسكرية في ظل استمرار الحرب مع روسيا.

بوتين يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل في زيارة رسمية لمدة 4 أيام

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل زيارة رسمية للصين تستمر أربعة أيام، تشمل محادثات موسعة بين وفدي البلدين.

وأفاد الصحفي بافل زاروبين من قناة “روسيا-1” اليوم الأحد بأن برنامج الزيارة يتضمن أيضًا مشاركة بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين.

وكان بوتين قد أعلن سابقًا عزمه القيام بزيارة رسمية للصين في سبتمبر المقبل للمشاركة في فعاليات الذكرى الثمانين للنصر على اليابان في الحرب العالمية الثانية.