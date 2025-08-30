بكتيريا قاتلة تودي بحياة 4 مسنين في بلجيكا.. الأطباء يحذرون

توفي أربعة أشخاص على الأقل في بلجيكا بعد إصابتهم ببكتيريا “إي كولاي” النزفية المعوية، التي تسبب التسمم الغذائي في العديد من الحالات. ووفقاً للسلطات البلجيكية، أصيب ما يصل إلى 20 شخصًا في عدة دور رعاية مسنين بهذه البكتيريا، التي يعتقد أنها انتقلت عبر طعام ملوث.

وتم الإبلاغ عن أول حالات الإصابة في الأسبوع الماضي، ويعتقد أن الأفراد المصابين تعرضوا للبكتيريا من خلال تناول طعام ملوث، خاصة اللحوم النيئة، الأسماك أو الحليب.

هذه البكتيريا التي تنتج سمومًا قد تؤدي إلى التهاب في الأمعاء وتسبب أعراضًا خطيرة قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة مثل المسنين.

وكانت وسائل الإعلام البلجيكية قد بدأت في نشر أخبار عن حالات وفاة يوم الأربعاء الماضي، ما أثار القلق بشأن الوضع الصحي في دور رعاية المسنين، حيث تمثل هذه الفئة من السكان واحدة من أكثر الفئات عرضة للمضاعفات الصحية.

وأعلنت الوكالة البلجيكية لسلامة سلسلة الأغذية أن التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر التلوث بالـ “إي كولاي”.

وذكرت الوكالة أن اللحوم النيئة أو الأسماك أو الحليب قد تكون مصادر محتملة للعدوى، نظرًا لأنها تُعد من الأطعمة التي يُحتمل أن تحتوي على البكتيريا إذا لم تُحفظ أو تُطهى بشكل صحيح.

وأكد الخبراء أن من شأن التلوث الغذائي بهذا النوع من البكتيريا أن يكون أكثر خطورة في الأماكن التي تحتوي على تجمعات كبيرة من كبار السن مثل دور رعاية المسنين، حيث يُمكن أن ينتشر بسرعة مما يفاقم الأزمة الصحية.

هذا وتسببت الفاشية في قلق كبير بين العاملين في القطاع الصحي، خاصة أن “إي كولاي” يمكن أن تُسبب أعراضًا مثل الإسهال الشديد، والتقيؤ، وفقدان السوائل، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الفشل الكلوي في الحالات الأكثر شدة، ولذلك، تعمل السلطات البلجيكية بشكل مكثف لتطويق العدوى، وضمان عدم انتقالها إلى مناطق أخرى أو فئات أخرى من السكان.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود احتواء الوضع داخل دور الرعاية، يُتوقع أن تُتخذ إجراءات وقائية جديدة في هذه المؤسسات الصحية للحفاظ على سلامة المقيمين وتفادي وقوع المزيد من الإصابات، كما قد تؤدي هذه الفاشية إلى تجديد النقاش حول معايير سلامة الغذاء والتفتيش الطبي في بلجيكا وأوروبا بشكل عام.