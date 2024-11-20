بكلمات غاضبة.. «ميسي» ينفعل على لاعب «بيرو» بمواجهات تصفيات أمريكا الجنوبية

حقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا على بيرو 1-0، صباح اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لينهي العام وهو في صدارة الترتيب.

وأقيمت مباراة الأرجنتين وبيرو على ملعب “ألبيرو أرماندو” في العاصمة “بوينس آيرس” بقيادة الحكم الكولومبي، ويلمار رولدان.

ونجح أبطال العالم في تسجيل هدف الفوز من تمريرة رائعة نفذها نجم المنتخب ليونيل ميسي إلى لاوتارو مارتينيز قابلها بيسراه ليوجه الكرة إلى داخل الشباك عند الدقيقة (55).

وعاد “التانغو” للرقص بعد السقوط في الجولة الماضية في فخ الهزيمة أمام باراغواي (2-1)، محققا ثاني انتصاراته في آخر خمس جولات.

وبفوز اليوم، تتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة متقدمة بخمس نقاط على أوروغواي، لتحتل بيرو المركز الأخير في جدول التصفيات التي تضم عشر فرق برصيد سبع نقاط بعد 12 مباراة.

وشهدت المباراة إحدى الكرات المشتركة التي تدخل بها كارلوس زامبرانو لاعب منتخب بيرو بقوة على ميسي فما كان من الأخير إلا أن انفعل عليه.

وكشفت قناة “TYC” الكلمات الغاضبة التي تفوه بها ليونيل، حيث قال له: “ماذا تفعل يا أحمق؟”.

وأعاد ميسي للأذهان بانفعاله جملته الشهيرة التي وجهها إلى اللاعب الهولندي فوت فيغهورست في مباراة ربع نهائي كأس العالم، التي انتهت بركلات الترجيح.

وتستعد الأرجنتين لصدام أمام أوروغواي في مارس 2025 في مونتفيديو، في مواجهة بين صاحبي المركز الأول والثاني بالتصفيات، وبعدها ستستقبل البرازيل في بوينوس آيرس.

Leo Messi is still the best playmaker in the world at 37. What a finish by Lautaro Martinez!!



pic.twitter.com/9klquhsiGD — MSN (@FCBTunes) November 20, 2024