بكين: سنواصل العمل للتصدي لأي أنشطة انفصالية في تايوان

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن أي تحرك لعرقلة إعادة توحيد الصين ستسحقه عجلة التاريخ، حسب وصفه.



وأضاف الوزير في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن بكين ستواصل العمل للتصدي لأي أنشطة انفصالية في تايوان، مشيرا إلى أن “الشعب الصيني سيتصدى لأي خطة للتدخل في شؤوننا”.

وشدد وانغ يي على أن مبدأ الصين الواحدة أصبح قاعدة أساسية في العلاقات الدولية، مؤكداً أن بلاده ستتخذ “خطوات قوية لمنع التدخل الخارجي في تايوان”.

كما نوه وزير الخارجية الصيني في ذات الوقت، إلى أنه ينبغي تعزيز السلام ومعارضة الحرب.

ولفت الوزير الصيني إلى أنهم يسعون لتوافق عالمي حول التنمية وحفظ حقوق كل الدول عبر الشراكة العادلة، كما أنهم يسعون لتحقيق الأمن المستدام والجماعي عبر الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة.

وأشار يي إلى أنه لا يجب أن تستغل أي دولة سلطتها للتنمر على الدول الأصغر أو الأفقر، داعياً إلى ضرورة تيسير طرق التجارة الحرة وضمان نظام الاقتصاد المفتوح عالمي.