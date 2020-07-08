بكين مستعدة للتفاوض مع واشنطن في حال خفض ترسانتها النووية

قال دبلوماسي صيني كبير، الأربعاء، إن بلاده ستكون سعيدة بالمشاركة في مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح، مع الولايات المتحدة وروسيا، وذلك في حال كانت واشنطن مستعدة لخفض ترسانتها النووية إلى مستوى ترسانة بكين.

وأوضح فو كونغ، رئيس ادارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية، للصحفيين في بكين، اليوم الأربعاء، أن بكين “غير مهتمة” بالانضمام إلى المفاوضات الثلاثية في زمن الحرب الباردة.

وفي ظل الواقع الحالي تفوق الترسانة النووية الأميركية مثيلتها الصينية بنحو 20 مرة.

ونقلت وكالة رويترزعن المسؤول الصيني قوله: ” إذا ابدت الولايات المتحدة إإستعادتها لخفض (ترسانتها) إلى مستوى الترسانة الصينية، في هذه الحالة أؤكد لكم بإن الصين ستكون مستعدة للمشاركة في المفاوضات من اليوم التالي” و “لكن في الحقيقة نعلم أن ذلك لن يحدث”.

وتجدر الإشارة الي أن الولايات المتحدة دعت أكثر من مرة الصين للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية لتمديد معاهدة الأسلحة النووية الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا التي من المقرر أن تنتهي في فبراير من العام المقبل.