بلجيكا تدعو لتوسيع نطاق العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية

قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، الإثنين، إنه “ينبغي توسيع نطاق العقوبات” المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف (في الضفة الغربية).

وتابعت للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: “فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون العنف في الضفة الغربية ليس كافيا.. علينا أيضا استهداف من يزودونهم بالسلاح. يجب أن نتحلى بالتوازن لنضمن عدم اتهامنا بازدواجية المعايير”.

ويقوم المستوطنون الاسرائيليون بأعمال إرهابية في الضفة الغربية، ونتج عنها استشهاد 468 بالضفة منذ عملية 7 أكتوبر بينهم 18 برصاص مستوطنين، وتشكيل مليشيات خاصة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة.

ومن ضمن الجرائم الاستيلاء على آلاف “الدونمات” من أراضي الفلسطينيين، وتستر جيش الاحتلال على ممارسات المستوطنين الإجرامية، وحرق مزروعات وأشجار الفلسطينيين وسرقة المحاصيل الزراعية من أراضي الفلسطينيين، فضلا عن تدمير آبار مياه الفلسطينيين.

ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من ينابيعهم، اضافة إلى اقتحام منازل الفلسطينيين في بلداتهم وقراهم والاعتداء بالحجارة على المواطنين.

