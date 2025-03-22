بلدية الأصابعة تسلّم قيمة «بدل ايجار» للأسر المتضررة من الحرائق

سلمت إدارة الشؤون المالية في بلدية الأصابعة، قيمة بدل ايجار للأسر المتضررة من الحرائق، وذلك بناءً على طلب عميد البلدية لتوفير بدائل وحلول سريعة وآنية للمساكن المتضررة، وتوصيات وزير الحكم المحلي بعد زيارتهما للمدينه واطلاعهما على أوضاع الأسر المتضررة.

وبحسب البلدية، “تم التنسيق مسبقاً بين عميد البلدية ومدير مصرف الجمهورية في الأصابعة، بإستقطاع القيمة وتخصيصها وتوفير السيولة النقدية لهذه المخصصات، بحيث يتم سحب القيمة نقداً لصالح كل أسرة”.

وتأتي هذه الخطوه “كجبر ضرر للأسر المتضررة، وبادرة من البلدية والوزارة في دعمهم إلى حين الوصول إلى أسباب الحرائق وتعويض العائلات وانتهاء الأزمة”.

يذكر أنه “تم تخصيص القيمة بواقع ستة اشهر لصالح 160 أسرة متضررة”.