بلدية بنغازي تُنظم ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني التاريخية

نظمت بلدية بنغازي والقُنصلية العامة الإيطالية في بنغازي، ورشة عمل من أجل تعزيز الشراكة وإعادة إعمار المباني التاريخية، اليوم الاثنين، في فندق تبستي، بحضور عضوي مجلس النواب يوسف العقوري وعائشة الطبلقي ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، والقُنصل الإيطالي في مدينة بنغازي كارلو باتوري.

وتم خلال ورشة العمل، تقديم عروض تقديمية لأكاديميين ومهندسين معماريون إيطاليون خُبراء في الترميم والتخطيط الحضري وتاريخ العمارة، ينتمون إلى جامعات بريشيا، وروما لا سابينزا، والبندقية، إضافة إلى عروض تقديمية حول سلسلة الإنتاج في أعمال الترميم ذات الصبغة الإيطالية، برعاية الرابطة الإيطالية للترميم المعماري والفني والحضري (AssoRestauro) والرابطة الوطنية لأعمال البناء (ANCE) والاتحاد الوطني للحرف اليدوية والصناعات الصغرى والمتوسطة (CNA) ورابطة المنظمات الإيطالية للهندسة والعمارة والإستشارات الفنية والإقتصادية (OICE).

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على أهمية الحفاظ على هوية المدينة خاصة من خلال مبانيها التاريخية، مُشيراً إلى الجهود المُبذولة من قِبل البلدية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بترميم مبنى منارة سيدي إخريبيش والمجلس التشريعي البرقاوي سابقاً وحوش الكيخيا بيت الثقافة بنغازي، لافتاً إلى أن العمل بهذا الصدد مستمر.

وتهدف ورشة العمل لتأسيس لشراكة بين الخُبراء الطليان والليبيين وتعزيز التعاون في هذا المجال لإعادة إعمار المباني التاريخية في مدينة بنغازي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالبلدية.