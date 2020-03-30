بلدية طرابلس المركز: لم نستلم حتى اللحظة أي دعم مادي متعلق بميزانية الطوارئ

الآلية المتبعة خلال الفترة الراهنة تستند على ما يقدمه المتبرعين والمتطوعين. [سوشيال ميديا]

أفاد بلدية طرابلس المركز، اليوم الاثنين، بأنها تستلم حتى تاريخ اليوم، أي دعم مادي متعلق بميزانية الطوارئ التي تم الإعلان عنها من قِبل المجلس الرئاسي بتاريخ 17 مارس لمواجهة تباعات انتشار جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في منشور للبلدية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نوهت من خلاله ببمبدأ الشفافية ومن واقع المسئولية الملقاة على عاتقها وإيصال الصورة لكافة المواطنين، بحسب البلدية.

وأوضحت أن الآلية المتبعة خلال الفترة الراهنة من قِبل البلدية في تسيير الأعمال وتقديم الخدمات تستند على ما يقدمه المتبرعين والمتطوعين في إطار تعاون مشترك بخطة تعتمد بشكل كبير على المجهود الذاتي.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خصص مبلغ 500 مليون دينار ليبي (360.54 مليون دولار) ضمن خطة الطوارئ التي اتخذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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