بلدية غريان تٌبدي استعدادها لتبادل المحتجزين مع المنطقة الشرقية

أبدت بلدية غريان استعدادها لتبادل المحتجزين مع المنطقة الشرقية من الطرفين.

جاء ذلك في خطاب وجهه مجلس المصالحة والتواصل الاجتماعي ببلدية غريان، إلى أعيان المنطقة الشرقية تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأبدى المجلس والأهالي في بيانهم اليوم الخميس، الاستعداد لإيجاد آلية لتبادل المحتجزين مع المنطقة الشرقية، وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم منذ انتهاء الحرب وفق القوائم التي تقدم بها الطرفان.

وجاء في البيان: “إننا عاملناهم كضيوف وليس أكسرى حرب ونطمئن الجميع بأن الأسرى الموجودين لدينا هم في أحسن حالة وبصحة جيدة، وهذا دليل قاطع على أن أهلكم في غريان ليسوا بالقتلة كما حاول المغرضون إلصاق هذه التهمة بنا”.

وطالب البيان الجميع بالإسراع لإيجاد آلية لإتمام هذه العملية.

يُشار إلى أن قوات بركان الغضب أطلقت في 25 يونيو 219 عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة غريان وطرد قوات حفتر منها، وأسرت مجموعة من عناصره بينهم قادة عسكريون.