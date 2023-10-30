بلدية غريان تُؤكد دعمها لقرار تشكيل غرفة العمليات المشتركة

أعلن المجلس البلدي غريان، دعمه لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة رقم 445 لسنة 2023م بشأن تشكيل غرفة العمليات المشتركة للدفاع واتخاذ التدابير الاحترازية على كافة المنطقة الغربية والجنوب الغربي.

وأفاد المجلس في بيان مصور، اليوم الاثنين، بأن المدينة تعرضت أمس الأحد إلى عدوان حاقد من قبل مجموعة معتدية أصرت على بث الفتنة والفرقة بين أبناء المدينة رغم انتهاجنا منذ البداية سياسة الاحتواء والمصالحة الشاملة وفق الشروط القانونية والشرعية.

وأشار البيان إلى أن المجلس البلدي غريان شكل لجنة للمصالحة وتواصلت مع جميع الأطراف إلا أن المجموعة المعتدية أصرت على بث الفرقة بين أبناء المدينة.

وطمأن المجلس كافة الأهالي وسكان المدينة أن كافة الأوضاع تحت السيطرة وتسير بصورة طبيعية، داعيا كافة الهيئات والمؤسسات والمصالح العاملة في المدينة إلى معاودة واستئناف أعمالها بشكل عادي وطبيعي.

#بيان المجلس البلدي غريان بخصوص الاحداث الجارية بالمدينة. #بيان المجلس البلدي غريان بخصوص الاحداث الجارية بالمدينة. تم النشر بواسطة ‏المجلس البلدي غريان‏ في الاثنين، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣