بلدية مصراته تدعو كافة مواطني المدينة للمشاركة في الانتخابات

دعت بلدية مصراتة وحثت كافة مواطني البلدية على التسجيل والمشاركة في انتخابات المجلس البلدي مصراتة، مؤكدة على أهمية أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد قانوناً والاحتكام لصندوق الاقتراع.

وأكدت البلدية في بيان اليوم الاثنين، حرصها على دعم المسار الديمقراطي والمحافظة عليه، واعتماد مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي يعتبر من سمات الوفاء للدماء الزكية الطاهرة والتضحيات التي قدمها أبناء الوطن.

وأضافت البلدية في بيانها: “لا يخفى على جميع الليبيين أن الانتخابات الوحيدة في ليبيا منذ قيام ثورة السابع عشر من فبراير التي تسير بشكل إيجابي دون عراقيل هي انتخابات المجالس البلدية والتي أنجزت حتى في أصعب الظروف التي مرت بها بلادنا كونها بعيدة عن كافة التجاذبات والعراقيل التي تعيق قيام وبناء الدولة المدنية المنشودة”.