بلدي مصراتة يدرس تركيب منظومات الطاقة الشمسية للمنازل

يدرس المجلس البلدي مصراتة، إمكانية تركيب منظومات الطاقة الشمسية للمنازل في البلدية.

وفي هذا الصدد، أصدر عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، القرار رقم 53 لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة لدراسة تركيب منظومات الطاقة الشمسية للمنازل.

وتتولى اللجنة بموجب القرار، المهام التالية:

دراسة مقترح نشر منظومات طاقة شمسية على أسطح المنازل

المواصفات المطلوبة للمنظومات وعمرها الافتراضي

تقدير التكلفة المالية مع مراعاة بدل المنشأ وكيفية التمويل

ضمان عدم تسريب المنظومات بالسوق المحلي

آلية العرض والتركيب والتمويل والصيانة

الشخص القانوني أو المؤسسة التي تقوم بالتوريد وآلية إدارة هذه العملية

ضمان بأن يقوم المنتفع بسداد جميع التزامات استهلاك الكهرباء والمياه

متابعة خدمات ما بعد البيع