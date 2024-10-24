«بلينكن» يلتقي أمير قطر في الدوحة

في إطار جولته بالشرق الأوسط، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن، “ناقش مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الجهود المتجددة لتأمين إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة”.

أجرى بلينكن، محادثات مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

هذا وأجرى بلينكن، خلال رحلته الـ11 إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، محادثات في تل ابيب والسعودية.