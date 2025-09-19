بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة.. انطلاق بطولة «العاصمة للحساب الذهني»

شهدت المدينة الرياضية بطرابلس يومي 17 و18 سبتمبر 2025، انطلاق فعاليات البطولة الثانية للعاصمة للحساب الذهني، التي شارك فيها أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف مناطق ليبيا، بتنظيم مشترك بين قسم النشاط بإدارة التعليم الخاص وأكاديمية ماكس مايند.

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، حضر البطولة عدد من المسؤولين التربويين، منهم مدير إدارة النشاط المدرسي سالم أبو عيشة، ومدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات فتحي المهشهش، ورئيس قسم رياض الأطفال حامد الشعلالي، ورئيس قسم النشاط نجاة رحومة.

وتميزت المنافسات بتقديم الطلاب لمستويات عالية من التركيز والسرعة والدقة في الحساب الذهني، حيث تم تتويج الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، إضافة إلى كؤوس خاصة للمراكز الأولى.

وتعتبر هذه البطولة خطوة مهمة لتعزيز المواهب وتنمية القدرات الذهنية بين الطلاب، وترسيخ ثقافة التفوق والابتكار داخل الوسط التعليمي في ليبيا.