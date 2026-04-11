بمشاركة إفريقية ودولية.. ليبيا تستعد لاستضافة التمرين العسكري «فلينتلوك»

تستعد مدينة سرت الليبية لاحتضان التمرين العسكري “فلينتلوك” خلال الأيام القليلة المقبلة، في حدث عسكري بارز يُنفذ بالشراكة مع القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، وبمشاركة قوات إفريقية ودولية، وفق ما نشره وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عبدالسلام الزوبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

ويأتي هذا التمرين في إطار تعزيز التعاون العسكري وتطوير القدرات العملياتية، حيث يُنظر إليه كأحد أبرز الفعاليات التدريبية التي تجمع وحدات عسكرية من مختلف مناطق ليبيا، في مشهد يعكس التوجه نحو توحيد الجهود العسكرية تحت مظلة المؤسسة الدفاعية الوطنية.

وأوضح الزوبي أن التمرين لا يقتصر على كونه نشاطًا تدريبيًا تقليديًا، بل يمثل رسالة سياسية وعسكرية تؤكد أن السلاح حين يوحد تحت راية الوطن يتحول إلى أداة سيادة لا فرقة، مشيرًا إلى أن “فلينتلوك” يجسد فكرة الجيش الواحد والعقيدة العسكرية المشتركة.

وأشار إلى أن مدينة سرت، التي شهدت فصولًا صعبة في مراحل سابقة، تعود اليوم لاستضافة حدث يوصف بأنه خطوة نحو إعادة بناء المشهد العسكري على أسس الوحدة، حيث تشارك وحدات من مختلف مناطق ليبيا في تدريبات مشتركة تهدف إلى تعزيز الانضباط والتكامل العسكري.

وأكد وكيل وزارة الدفاع أن التمرين يعكس مشاركة فعالة من ضباط الجيش الليبي في الغرب والجنوب والشرق، ممن اختاروا الانتماء للمؤسسة العسكرية والانضباط المهني، معتبرًا أن ذلك يرسخ مفهوم الجيش الواحد القادر على أداء مهامه في مختلف الظروف.

وأضاف أن مشاركة “أفريكوم” والجانب الإفريقي والدولي في التمرين تمنح الحدث بعدًا إقليميًا أوسع، وتعكس اهتمامًا دوليًا بدور ليبيا في تعزيز الاستقرار الإقليمي وأمن المنطقة.

واختتم الزوبي تصريحه بالإشارة إلى أن التمرين يمثل بداية لمرحلة جديدة تُبنى فيها القوة على أساس الوحدة، وتُصان فيها السيادة بإرادة أبناء الوطن.