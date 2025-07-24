بمشاركة ليبيا.. البرلمان الإفريقي يبحث قانوناً جديداً لإنهاء انعدام الجنسية

عقدت لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات في البرلمان الإفريقي اجتماعًا بمقر البرلمان، بمشاركة عضو مجلس النواب الليبي سالم قنان، عضو اللجنة.

وناقش الاجتماع مشروع القانون النموذجي بشأن المواطنة والحق في الجنسية، وسبل القضاء على انعدام الجنسية في إفريقيا، حيث استعرض الأعضاء محاور القانون وأهدافه، إلى جانب تقييم نتائج الندوات وورش العمل السابقة التي تناولت هذا المشروع.

وفي ختام الاجتماع، تقرّر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة القادمة للبرلمان الإفريقي لمناقشته، واعتماد النسخة النهائية منه، تمهيدًا لإحالته إلى الاتحاد الإفريقي وعرضه على دول الأعضاء لاعتماده ضمن الأطر التشريعية القارية.

ويُعد هذا المشروع خطوة قانونية هامة نحو تعزيز الحقوق المدنية في إفريقيا، ودعم جهود الاتحاد الإفريقي في إنهاء حالات انعدام الجنسية وضمان حق المواطنة لكافة الأفراد في القارة.