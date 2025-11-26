بمشاركة واسعة.. وزارة الاقتصاد تطلق مؤتمر «مورّدي الأمم المتحدة 2025»

نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤتمر مورّدي الأمم المتحدة 2025 تحت شعار “تمكين السوق المحلي من خلال الشراكات والمشتريات المستدامة”، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم أولريكا ريتشارسن، وممثلي وكالات الأمم المتحدة وعدد من الموردين والشركات الليبية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مشاركة الموردين الليبيين في منصة المشتريات الأممية (UNGM) وفتح آفاق شراكات مباشرة بين القطاع الخاص المحلي ووكالات الأمم المتحدة، بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية.

وشهدت أعمال المؤتمر عروضًا تعريفية حول آليات المشتريات ومتطلبات التسجيل في بوابة UNGM، وجلسات فنية حول خطوات التأهيل، إلى جانب نقاشات مفتوحة حول التحديات التي تواجه الموردين الليبيين في دخول سلاسل التوريد الدولية، ولقاءات مباشرة بين الشركات المحلية ومسؤولي المشتريات في وكالات الأمم المتحدة.

وأكّد المشاركون من القطاع الخاص استعدادهم لتطوير أنظمتهم الإدارية والمالية والفنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، فيما شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن المؤتمر يأتي ضمن خطتها لرفع كفاءة الموردين المحليين وتعزيز المحتوى المحلي في عمليات الشراء الدولية داخل ليبيا.