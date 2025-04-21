بمعدل 1500 برميل يومياً.. «الهروج» للعمليات النفطية تستأنف الإنتاج

استأنفت شركة الهروج للعمليات النفطية الإنتاج من البئر B-102 الواقع بحقل آمال (V-12)، بعد استكمال أعمال صيانة متكاملة حققت معدل إنتاج يومي قدره 1500 برميل من النفط.

وبحسب مؤسسة النفط، “تضمنت أعمال الصيانة تقييماً فنياً شاملاً للبئر، وتنفيذ التحاليل الفنية اللازمة، وتوريد وتركيب مضخة كهربائية غاطسة، بما مكّن من استعادة الجاهزية التشغيلية للبئر واستقرار في معدلات الإنتاج، بعد توقف لأكثر من عام ونصف”.

وتأتي هذه الجهود “في إطار تنفيذ الشركة لخطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج، وبدعم ومتابعة مباشرة من لجنة إدارتها، التي تعمل على إعادة تشغيل الآبار المتوقفة وتعزيز جاهزية البنية التحتية”.

وفي ديسمبر الفائت 2024، دشنت شركة الهروج للعمليات النفطية، “المنظومة الجديدة المتطورة لقياس تدفق النفط، لتحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج في حقل آمال النفطي”.

وتتكون المنظومة “من 3 منصات رئيسية، واحدة لقياس النفط المنتج من حقل آمال، وثانية لقياس النفط المستقبل من شركتي الخليج والسرير، وثالثة لقياس النفط المرسل لميناء رأس لانوف للتصدير، كما تعمل بأحدث تقنيات القياس،من خلال منصتين للمعايرة و3 أخريات لأخذ العينات، وغرفة تحكم مركزية حديثة تتيح للمشغل متابعة القياس بدقة”.

الجدير بالذكر أن هذه المنظومة “تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين عمليات قياس النفط الخام وضمان جودة القياسات وفق أعلى المعايير العالمية”.