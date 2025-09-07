بمقدار 137 ألف برميل يومياً.. دول بـ«أوبك بلس» ترفع سقف إنتاج النفط

قررت ثماني دول من أعضاء تحالف “أوبك بلس”، الأحد 7 سبتمبر 2025، رفع الحد الأقصى لإنتاج النفط في شهر أكتوبر المقبل بمقدار 137 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستوى الإنتاج في سبتمبر الجاري، وفق بيان صادر عن منظمة أوبك.

وتضم الدول المشاركة روسيا، السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر، عُمان وكازاخستان. وأوضح البيان أن تعديل الإنتاج البالغ 137 ألف برميل يوميًا سيتم من أصل 1.65 مليون برميل يوميًا المُعلن عنها في أبريل 2023، وسيتم تطبيقه ابتداءً من أكتوبر 2025.

وأكدت الدول أن هذا التعديل يهدف إلى التعويض الكامل عن أي فائض في مستويات الإنتاج المسموح بها منذ يناير 2024، في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية واستقرار أساسيات السوق، بما في ذلك تراجع مخزونات النفط العالمية.

وفي تصريح عقب الاجتماع، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن التحالف يُظهر مستوى عالياً جداً من الالتزام بتنفيذ الاتفاقات، مشيرًا إلى أن زيادة سقف الإنتاج تعتمد على قوى السوق، مع السماح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 42 ألف برميل يوميًا.

وبحسب بيانات أوبك، ستصل الطاقة الإنتاجية للدول المشاركة في أكتوبر إلى:

السعودية: 10.02 مليون برميل يوميًا

روسيا: 9.491 مليون برميل يوميًا

العراق: 4.237 مليون برميل يوميًا

الإمارات: 3.387 مليون برميل يوميًا

الكويت: 2.559 مليون برميل يوميًا

كازاخستان: 1.556 مليون برميل يوميًا

الجزائر: 963 ألف برميل يوميًا

عُمان: 804 آلاف برميل يوميًا.

يأتي هذا القرار في إطار متابعة تحالف “أوبك بلس” للوضع الحالي لسوق النفط وتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين.