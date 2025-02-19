بمناسبة انتهاء مهامها.. «الباعور» يستقبل القائمة بالأعمال التشيكية لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور”، شنيبانكا ليتيسكا، القائم بالأعمال التشيكي لدى دولة ليبيا.

وقد تناول اللقاء، الذي عُقد بمقر الوزارة بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية، أبوبكر الطويل، “سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.

من جانبها، أكدت ليتيسكا، “رغبة بلادها في استئناف عمل سفارتها من العاصمة طرابلس خلال الأشهر القادمة، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين”.

وفي ختام اللقاء، وبمناسبة انتهاء مهامها كقائمة بالأعمال، عبرت ليتيسكا “عن شكرها وامتنانها للطاهر الباعور ووزارة الخارجية والتعاون الدولي على الدعم والتسهيلات التي قدمت لها خلال فترة عملها”.