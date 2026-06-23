بناء الدولة وشكل الحكومة في المشروع الحضاري النهضوي

“من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة الحضارية الحديثة”

يمثل المشروع الحضاري النهضوي الليبي رؤية وطنية استراتيجية شاملة لإعادة بناء الدولة الليبية على أسس حضارية حديثة، تنقلها من حالة الاضطراب والانقسام وضعف المؤسسات إلى دولة مستقرة، عادلة، منتجة، ومعرفية.

وينطلق المشروع من فرضية مركزية مفادها أن الأزمة الليبية ليست أزمة قطاع واحد، بل أزمة دولة ومجتمع ومنظومة حضارية كاملة تشمل السياسة والاقتصاد والإدارة والثقافة والهوية.

وبالتالي فإن الحل لا يكون جزئياً أو تقنياً، بل عبر مشروع وطني شامل لإعادة تأسيس الدولة والإنسان والمؤسسات معاً.

ثانيًا: ماهية المشروع

المشروع الحضاري النهضوي الليبي هو:

مشروع وطني شامل لإعادة بناء الدولة والمجتمع.

إطار فكري وتنموي وسيادي متكامل.

خارطة طريق للتحول من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية ومعرفية.

مشروع تأسيسي طويل المدى لبناء دولة حديثة.

وهو ليس برنامج حكومة، بل مشروع دولة حضارية متكاملة.

ثالثًا: الرؤية العامة

بناء دولة ليبية:

موحدة.

مستقلة ذات سيادة.

ديمقراطية حديثة.

قائمة على المؤسسات والقانون.

تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وتوازن بين الهوية الوطنية والانفتاح على المعرفة والتكنولوجيا

رابعًا: فلسفة التوازن الحضاري (الأساس الفكري الحاكم)

يقوم المشروع على مبدأ التوازن الحضاري باعتباره الشفرة الفكرية الحاكمة لبناء الدولة، ويشمل:

التوازن بين الحرية والنظام.

التوازن بين الديمقراطية والجدارة.

التوازن بين الفردية والجماعية.

التوازن بين الدولة والسوق والمجتمع.

التوازن بين النمو والعدالة.

التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

التوازن بين الحاضر وحقوق الأجيال القادمة.

خامسًا: الركائز الست للمشروع

الوحدة الوطنية واللامركزية تعزيز الهوية الجامعة

لامركزية تنموية عادلة الاستقلال والسيادة وبناء الدولة إنهاء التبعية

بناء مؤسسات قوية

احتكار الدولة للسلاح الديمقراطية والحكم الرشيد الديمقراطية المباشرة والتشاركية

الشفافية والمساءلة

استقلال القضاء التنمية المستدامة اقتصاد متنوع

تنمية بشرية ومعرفية

حماية البيئة العدالة الاجتماعية توزيع عادل للثروة

تقليل الفقر والبطالة

تكافؤ الفرص الهوية والتجدد الحضاري الحفاظ على الهوية الوطنية

الانفتاح العلمي والمعرفي

سادسًا: شكل الدولة الليبية المنشودة

الدولة المستهدفة هي:

دولة مدنية ديمقراطية دستورية.

دولة مؤسسات وقانون.

دولة سيادية مستقلة.

دولة لامركزية واسعة.

دولة تنموية مستدامة.

دولة رقمية ذكية.

دولة عدالة اجتماعية.

دولة معرفة وابتكار.

سابعًا: النظام السياسي الجديد

يبدأ المشروع بالدولةً التقليدية ثم ينتقل المشروع بشكل سلس من الديمقراطية النيابية التقليدية إلى نموذج أكثر تطوراً يقوم على:

سابعًا: النظام السياسي الجديد يبدأ المشروع بالدولةً التقليدية ثم ينتقل المشروع بشكل سلس من الديمقراطية النيابية التقليدية إلى نموذج أكثر تطوراً يقوم على: الديمقراطية المباشرة.

الديمقراطية الإلكترونية.

الديمقراطية التشاركية.

الحوكمة الرقمية.

ويهدف إلى:

ويهدف إلى: توسيع المشاركة الشعبية.

تقليل الفساد السياسي.

رفع كفاءة القرار.

تعزيز الشفافي

ثامنًا: حكومة القرن الحادي والعشرين (الحكومة النهضوية)

حكومة:

ثامنًا: حكومة القرن الحادي والعشرين (الحكومة النهضوية) حكومة: ابتكارية.

رقمية.

ذكية.

لامركزية.

قائمة على الجدارة.

موجهة بالنتائج.

متمحورة حول المواطن.

قائمة على الشراكة بين الدولة والسوق والمجتمع.

وظائفها الأساسية:

وظائفها الأساسية: صياغة السياسات العامة.

بناء القدرات المؤسسية.

إدارة التنمية المستدامة.

تنظيم الاقتصاد.

تحسين جودة الحياة.

تاسعًا: اقتصاد تكامل القطاعات

يقوم على نموذج اقتصادي جديد يعتمد على:

تاسعًا: اقتصاد تكامل القطاعات يقوم على نموذج اقتصادي جديد يعتمد على: القطاع العام.

القطاع الخاص.

القطاع الأهلي.

ويقوم على:

ويقوم على: الشراكة والتكامل والتنافس.

اقتصاد المعرفة والابتكار.

العدالة الاجتماعية.

الاستدامة البيئية.

عاشرًا: الأمن الوطني الشامل

يشمل:

عاشرًا: الأمن الوطني الشامل يشمل: الأمن السياسي والعسكري.

الأمن الاقتصادي والغذائي.

الأمن الصحي والمائي.

الأمن البيئي والسيبراني.

مع:

مع: احتكار الدولة للسلاح.

بناء مؤسسة أمنية مهنية.

مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

الحادي عشر: بناء الدولة والمؤسسات

يرتكز على:

الحادي عشر: بناء الدولة والمؤسسات يرتكز على: دستور دائم.

مؤسسات سيادية مستقرة.

إصلاح إداري شامل.

مكافحة الفساد.

إنهاء الازدواج المؤسسي.

بناء إدارة قائمة على الجدارة والكفاءة.

الثاني عشر: التنمية المستدامة

تشمل أربعة أبعاد:

الثاني عشر: التنمية المستدامة تشمل أربعة أبعاد: تنمية بشرية.

تنمية اقتصادية.

تنمية اجتماعية.

تنمية بيئية.

مع التحول إلى:

مع التحول إلى: الاقتصاد الإنتاجي.

الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

الثالث عشر: التعليم وبناء الإنسان

الإنسان هو محور المشروع عبر:

الثالث عشر: التعليم وبناء الإنسان الإنسان هو محور المشروع عبر: إصلاح التعليم.

التعليم التقني والمهني.

الجامعات البحثية.

التعلم مدى الحياة.

التحول الرقمي في التعليم.

الرابع عشر: الهوية الوطنية والشباب والمرأة

الرابع عشر: الهوية الوطنية والشباب والمرأة تعزيز الهوية الوطنية الجامعة.

تمكين الشباب كمحرك رئيسي للتغيير والابتكار.

تمكين المرأة كشريك كامل في التنمية.

بناء مجتمع المواطنة والمشاركة.

الخامس عشر: الأمن الديموغرافي والمجتمعي

الخامس عشر: الأمن الديموغرافي والمجتمعي تنظيم الهجرة والعمالة الوافدة.

حماية التركيبة السكانية.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

مكافحة شبكات التهريب.

السادس عشر: الوثيقة الوطنية للاستقرار (المرحلة الانتقالية)

تؤكد على:

السادس عشر: الوثيقة الوطنية للاستقرار (المرحلة الانتقالية) تؤكد على: إنهاء الانقسام.

المصالحة الوطنية.

توحيد المؤسسات.

الإصلاح الاقتصادي.

العدالة الانتقالية.

انتخابات خلال إطار زمني محدد.

السابع عشر: مراحل التنفيذ

المرحلة الأولى (0–2 سنة)

السابع عشر: مراحل التنفيذ المرحلة الأولى (0–2 سنة) استقرار مؤسسي

خدمات أساسية

توحيد الدولة

المرحلة الثانية (3–5 سنوات)

المرحلة الثانية (3–5 سنوات) إصلاح اقتصادي

بنية تحتية

تنمية إنتاجية

المرحلة الثالثة (5–10 سنوات)

المرحلة الثالثة (5–10 سنوات) اقتصاد معرفي

استقرار شامل

ريادة إقليمية

المرحلة الرابعة (10 سنوات فأكثر)

المرحلة الرابعة (10 سنوات فأكثر) دولة معرفية متكاملة

اقتصاد عالمي تنافسي

استدامة كاملة

الثامن عشر: مؤشرات الأداء الوطنية

الثامن عشر: مؤشرات الأداء الوطنية الأمن والاستقرار

النمو الاقتصادي

الحوكمة والشفافية

العدالة الاجتماعية

جودة الحياة

الابتكار والمعرفة

الوحدة الوطنية

التاسع عشر: الخلاصة النهائية

يمثل هذا المشروع:

إطاراً تأسيسياً متكاملاً لإعادة بناء الدولة الليبية الحديثة على أسس حضارية جديدة.

وهو ليس مشروع إدارة أزمة، بل:

التاسع عشر: الخلاصة النهائية يمثل هذا المشروع: إطاراً تأسيسياً متكاملاً لإعادة بناء الدولة الليبية الحديثة على أسس حضارية جديدة. وهو ليس مشروع إدارة أزمة، بل: مشروع دولة.

مشروع نهضة.

مشروع تحول حضاري شامل.

ويقوم على قاعدة مركزية:

لا نهضة دون دولة

ولا دولة دون مؤسسات

ولا مؤسسات دون إنسان متعلم ومنتج

وبذلك يشكل هذا التقرير الوثيقة المرجعية العليا لبناء الدولة وشكل الحكومة في المشروع الحضاري النهضوي الليبي.

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