بنزيمة يُعاني من الإصابة واحتمال غيابه عن الريال لأسبوعين!!

حيث كتب النادي الملكي في بيان أصدره

“تم تشخيص حالته بإصابة في أوتار ساقه اليمنى”.

هذا وتطرقت تقارير صحفية إلى احتمال غيابه بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وكان بنزيمة قد اضطر إلى ترك الملعب بعد نهاية الشوط الأول أمام ألافيس تاركاً مكانه للدومينيكاني ماريانو دياز.