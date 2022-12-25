بنغازي.. استمرار اعتقال نشطاء في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان

أعلنت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، عن اعتقال مدير إدارة المنظمات الدولية بمفوضية المجتمع المدني في بنغازي سالم جمعة المعداني.

وقالت المنظمة إنّ المعداني تم اعتقاله بعد استدعائه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الداخلي فرع بنغازي في 22 ديسمبر، وانقطع الاتصال به منذ ذلك الوقت.

وأوضحت المنظمة أنّ جهاز الأمن الداخلي، أغلق صفحة مفوضية المجتمع المدني بنغازي على فيسبوك بعد نشر بيان يستنكر اعتقال إبراهيم المقصبي في 18 ديسمبر.

وحمّلت المنظمة جهاز الأمن الداخلي بنغازي مسؤولية اعتقال المعداني والمقصبي تعسفيًا، مطالبة بإخلاء سبيل المعتقلين فوراً، ووقف حملات التضييق ضد المجتمع المدني، داعية النائب العام الليبي لفتح تحقيق عاجل في الحادثة والعمل على محاسبة المسؤولين.