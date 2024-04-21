بنغازي الطبي يستقبل حالات التصوير المقطعي من مركز الهواري للأورام

أعلن مركز بنغازي الطبي عن استقبال حالات التصوير المقطعي لمرضى الأورام من مركز الأورام الهواري، بعد توقف الأجهزة المقطعية بمركز الهواري عن العمل بسبب عطل فني.

وقال رئيس الشؤون الطبية بقسم الأشعة في مركز بنغازي الطبي مرعي شمبش، ، إن التنسيق تم بين إدارة مركز بنغازي الطبي ونظيرتها في مركز الأورام الهواري، بالإضافة إلى قسم الأشعة بمركز بنغازي، لاستقبال حالات التصوير المقطعي.

وبين شنبش، أنه تم استقبال 75 حالة في المرحلة الأولى من هذا التنسيق، حيث يتم تصوير 10 حالات يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 6 مساءً.

وأوضح شنبش، أن كل حالة تحتاج ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة لإجراء التصوير المقطعي بالصبغة، ومن ثم تُقدم النتائج للمرضى على شكل أفلام وأقراص CD.

يذكر أنه تم تكليف مندوب من مركز الأورام الهواري لتنظيم إرسال الحالات وكتابة التقارير الخاصة بنتائج التصوير المقطعي، مما يضمن سلاسة وفعالية الإجراءات المتبعة وراحة المرضى.