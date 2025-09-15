بنغازي تحتضن اجتماعاً لتطوير منظومة «التأمين الصحي» بالمناطق الجنوبية

عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس، الدكتور حسن الزرقاء، اجتماعًا مع مدير صندوق التأمين الصحي بالمنطقة الجنوبية، المهندس محمد الشارف الصغير، بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي.

وتناول الاجتماع موضوعات تأسيس الصندوق الصحي العام وآليات عمله، بهدف ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية للمواطنين.

وجرى مناقشة الخطوات اللازمة لتطوير النظام الصحي وتعزيز التأمين الصحي في المنطقة الجنوبية.

هذا وفي إطار الجهود المتواصلة لتطوير قطاع الرعاية الصحية في ليبيا، يكتسب تأسيس الصندوق الصحي العام أهمية كبيرة في تعزيز منظومة التأمين الصحي وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

ويهدف الصندوق الصحي إلى تنظيم التمويل الصحي وضمان استدامة الخدمات الطبية، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع تغطية التأمين لتشمل جميع المناطق، خصوصًا المناطق الجنوبية التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية.