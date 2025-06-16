بنغازي تحتضن لقاءً بين مجلس النواب والسفارة الروسية لتعزيز الشراكة

عقد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، لقاءً مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا، الدكتور حيدر أغانين، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور وفد روسي مرافق.

وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا، خاصة في مجالات التعاون المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية الدفع بالعلاقات الليبية الروسية نحو مزيد من التنسيق والتعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في البلاد على الصعيدين الداخلي والإقليمي، وسبل تفعيل الشراكة بين المؤسسات الليبية والروسية في مختلف المجالات.