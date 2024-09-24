بنغازي تستضيف معرضاً دولياً حول الصحة والأمن الغذائي

افتتحت مدينة بنغازي، فعاليات “معرض مينا الدولي للغذاء والزراعة”، “الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الزراعة والأغذية”.

وبحسب ما نشرت بلدية بنغازي، “يوفر المعرض منصة للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال لعرض منتجاتها وخدماتها، وتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات جديدة تساهم في تطوير القطاع الزراعي والغذائي في ليبيا والمنطقة”.

ووفق البلدية، “يتضمن المعرض تنظيم منتدى علمي يركز على العلاقة بين الغذاء والصحة والسلوك، كما يناقش دور الأنظمة الغذائية في الوقاية من الأمراض المزمنة، ودور الصناعة في تشجيع الأنماط الغذائية الصحية، مستعرضا دراسة حالة عن النظم الغذائية المستدامة بين المعلمات في بعض مدارس بنغازي، لفهم العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرارات الغذائية”.

كما يهتم “بتأثير المواد المضافة على الأغذية، ودور الصناعة في تطوير منتجات غذائية آمنة ومغذية، والتغذية المتخصصة، والتسويق والتواصل الفعال في قطاع الأغذية، ومناقشة سبل بناء علاقات قوية بين صناعة الأغذية وأطباء التغذية والمستهلكين، والتحديات التي تواجه الصناعة في إنتاج الأغذية الآمنة والمطابقة للمعايير العالمية، مع التركيز على الجوانب التقنية والقانونية، بهدف ضمان وصول المستهلكين إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول المنتجات الغذائية، وبناء ثقة في الصناعة الغذائية”.

هذا ويستمر المعرض حتى 26 سبتمبر الجاري، وحضر حفل الافتتاح شخصيات من مختلف القطاعات، حيث ضم الوفد عضو مجلس النواب سلطانة المسماري ووزير الكهرباء والطاقات المُتجددة الدكتور عوض البدري ورئيس الجهاز الوطني للتنمية الدكتور جبريل ذاوود البدري وعدد من القناصل بمدينة بنغازي ورئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري ورئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي صالح العبيدي، بالإضافة إلى رجال أعمال ومديري شركات المشاركة بالمعرض.

وعلى هامش المعرض “ستوقع مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، منها غرفة التجارة والصناعة والزراعة والجمعيتين الليبيتين الطبية للدعم الغذائي والتغذية العلاجية وعلوم الغذاء، لتعزيز التعاون في قطاع الغذاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.