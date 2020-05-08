بنغلاديش.. إنقاذ 280 شخصاً من مسلمي الروهينغيا

أعلنت بنغلاديش، اليوم الجمعة، إنقاذ 280 شخصا من مسلمي إقليم أراكان، في خليج البنغال.

ووفقا لموقع “Thedailystar.net” المحلي، فإن الأراكانيين علقوا في الخليج عدة أسابيع، قبل أن تقوم البحرية البنغالية بإنقاذهم.

ونقل الموقع عن مفوض شؤون اللاجئين في بنغلاديش محبوب علم تالوكدر، قوله إن اللاجئين الأراكانيين الـ280 يخضعون لحجر صحي في جزيرة “بهاسان شار”، ضمن إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأشار تالوكدر، إلى أنه في حال وصل طالبو لجوء جدد، فسيتم وضعهم في نفس الجزيرة.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، قد انتقدت بنغلاديش لإخضاع طالبي اللجوء لحجر صحي في جزيرة لا تتمتع بظروف مناسبة.

يُشار إلى أن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية تشن منذ 25 أغسطس 2017 حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

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