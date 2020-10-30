بنغلاديش.. ضرب رجل حتى الموت وإحراق جثته بعد اتهامه بتدنيس «القرآن»

الشرطة في بنغلاديش أعلنت أن مئات الأشخاص قتلوا أمس الخميس رجلا اتهموه بتدنيس القرآن، وقاموا بضربه حتى الموت قبل أن يحرقوا جثته.

وأوضحت الشرطة أن الحشد قام بسحب رجلين كانا محتجزين لديها بهدف حمايتهما، بعد اتهامهما بالدوس على مصحف في المسجد الرئيسي بالمدينة قرب الحدود مع الهند.

وقال قائد شرطة المنطقة، عبيدة سلطانة، لوكالة “فرانس برس” : “ضربوا رجلا حتى الموت قبل ان يحرقوا جثته، بينما تمكن الرجل الثاني الجريح من الفرار”.

واقتحم أكثر من 1000 شخص مركزا تابعا للبلدية حيث كان الرجلان محتجزين.

وحاولت الشرطة تهدئة الحشد الغاضب، لكنها لم تستطع منعه من الإمساك بالرجل البالغ من العمر 35 عاما وقتله وإحراق جثته في الشارع.

ووقع هذا الحادث على خلفية غضب متزايد في بلد تسكنه أغلبية من المسلمين بعد تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حرية رسم النبي بشكل كاريكاتوري.

وشارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات المناهضة لفرنسا هذا الأسبوع في العاصمة دكا وفي مدينة تشيتاغونغ الساحلية. كما أطلقت دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.