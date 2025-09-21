بن زير بمناسبة يوم السلام العالمي: ما أحوجنا لبناء دولة القانون والمؤسسات

أكد الدكتور رمضان بن زير، الأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، التزام المركز الراسخ بنشر ثقافة السلام، وتعزيز قيم التسامح، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وصون كرامته في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا” أشار من خلاله إلى صدور بيان للمركز الذي يتخذ من أوسلو مقرا له، والمتحصل على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2025.

وأشار د. بن زير إلى أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى إعلاء صوت العقل وإيقاف دوامة الحروب والنزاعات التي تزهق الأرواح وتدمر مستقبل الأجيال.

وفي هذا السياق، جدد المركز دعوته إلى وقف جميع أشكال العنف والصراعات المسلحة، وعلى وجه الخصوص الحرب المستمرة في غزة، التي خلفت كوارث إنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

كما طالب المركز من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الإقليمية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية وطالبهم بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية.

وأشار د. بن زير إلى المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي يدعم جهود الوساطة والحوار لتحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة.

واختتم د. بن زير تصريحه بالقول: “ما أحوجنا نحن الليبيون إلى نشر ثقافة السلام والعدالة والتفرغ لبناء دولة ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات”.