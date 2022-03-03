بن شتوان: لا يجوز قانوناً المساس بالمصدر الوحيد لحياة الليبيين

قال المرشح للانتخابات الرئاسية فتحي بن شتوان، إنه لا يجوز قانوناً لأحد سياسيا أو اجتماعيا أو عن طريق النقابة أو غير ذلك المساس بالمصدر الوحيد لحياة الليبيين وهو النفط سواء كان بالعبث والتخريب أو بعرقلة إنتاجه وتصديره.

وأضاف بن شتوان في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “وهنا أوجه نداء إلى كل العاملين في قطاع النفط الذين أعرف إخلاصهم ووطنيتهم أن يطالبوا بحقوقهم سلميا بدون عرقلة أو إيقاف الإنتاج والتصدير بل وأطالبهم بزيادة الإنتاج والوصول إلى أكبر طاقات ممكنة وخاصة في هذه الظروف.

وأشار إلى أن القانون لا يسقط هنا بالتقادم وسيطول كل من يخالفه ولو بعد حين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن عدد من موظفي ميناء الزويتينة دخولهم في اعتصام مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم المالية والوظيفية.

شاهد| مستخدمي قسم البحرية بـ #ميناء_الزويتينة_النفطي يعلقون العمل به حتى تنفيذ مطالبهم#تناصح_ميديا pic.twitter.com/juj1JpIWrB — قناة التناصح (@TanasuhTV) March 3, 2022

من جانبه أكد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، بأن الاحتجاجات العمالية في جميع الموانئ والحقول النفطية والتي أحيلت إليه عن طريق الاتحادات والنقابات الفرعية بالشركات النفطية، هي احتجاجات لإيصال قضايا العمال لصناع القرار من أجل تنفيذ مطالب العاملين وحقوقهم والتي ذكرت في بيانات وقفاتهم الاحتجاجية حيث كانت أبرز طلباتهم هي تطبيق قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% رقم 642 لسنة 2013م، وإعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة الدخل وتطبيق صحيح القانون رقم 7 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية، وتوفير التأمين الطبي لموظفي القطاع، وتطبيق قرار زيادة علاوة المنطقة رقم 42 لسنة 2021م، وإقرار علاوة تميز لموظفي القطاع، وتسييل ميزانية المؤسسة حتى تستطيع أن تفي بالتزاماتها للمقاولين والموظفين.

وفي بيان توضيحي، أكد الاتحاد العام لعمال النفط أن الاحتجاجات في جميع المواقع لم ترقي بعد إلى الإضرابات العمالية، مشيرا إلى أنه يتطلع لتلبية طلبات العمال قبل أن يُجبر على إعلان إضراب عمالي تلبية لطلبات العاملين في جميع المواقع النفطية.

كما أكد الاتحاد العام لعمال النفط أن إيقاف تصدير النفط اليوم الذي أعلنت عليه المؤسسة الوطنية للنفط نتيجة لسوء الأحوال الجوية وليس إضراب عمالي.