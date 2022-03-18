«بن شرادة» يكشف تفاصيل لقائهم مع «وليامز»

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن أعضاء بالمجلس اتفقوا مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، على ضرورة الاهتمام بالمسار الدستوري لحل أزمة البلاد.

وأوضح بن شرادة للأناضول أنّه جرى التوافق في هذه الجلسة على أنّه يجب الاهتمام بالمسار الدستوري كما جاء في الاتفاق بين مجلس الدولة ومجلس النواب لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف بن شرادة أنّ هذا الأمر يتحقق من خلال تشكيل لجنة من 12 عضوا لتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور، حسب خارطة الطريق التي اعتمدت في التعديل الدستوري رقم 12 لمجلس النواب.

وأشار بن شرادة إلى أن أعضاء الأعلى الدولة أبلغوا وليامز بأن أي حوار يكون خارج هذا الاتفاق لن يكتب له نجاح، مضيفا أنّ البعثة الأممية وافقتهم في هذا الطرح.