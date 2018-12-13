«بن عثمان» يُهاجم حفتر ويتهمه بالتمرّد

أحدثت التغريدة التي نشرها رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث «نعمان بن عثمان» موجة من ردات الفعل بعد أن تحدث عن الذباب الإلكتروني الخاص بتلميع قائد عملية الكرامة في الشرق الليبي خليفة حفتر.

حيث جاء في تغريدة بن عثمان:

“يوجد في الرجمة “هنجر” به بيت الذباب الإلكتروني به 150 كمبيوتر ومجموعات الذباب الإلكتروني التي يحاول من خلالها المتمرد حفتر تشويه كل من يقف ضد مشروع العسكريتارية المتخلفة لحكم ليبيا، شباب باعوا إنسانيتهم و تحولوا لذباب مقابل 800 دينار في الشهر،

هكذا يريدها المتمرد حفتر”.

ومن أبر الردود التي جاءت على هذه التغريدة ما قاله آمر كتيبة 301 مُشاه عبدالسلام زوبي، حيث علق قائلاً:

“ليس الأمر بغريب، فمن أيَّد عسكرة الدولة فهو يدرك مدى حقارة أفعال العسكر إن إقتربت أرجلهم من السلطة، فالذباب الإلكتروني مغيب بشكل كبير فهو يرى أن حفتر هو طوق النجاة ولا طوق سواه؛ الجيش والشرطة شيئان مهمان للدولة ولكنهما يبقيان بعيدان عن بيت الحكم لكي لا تنعرج الدولة في المتاهات”.

هذا وكان نعمان بن عثمان قد تساءل في تغريدة سابقة عن عدم موافقة حفتر على أي مشروع لتسوية الوضع في ليبيا قائلاً:

“لماذا لن يوافق المتمرد حفتر على اَي حل سلمي يجمع الليبين و يوحد مؤسسات الدولة؟، يستلم المتمرد حفتر شهرياً 228 مليون دينار من طرابلس يتم ايداعها في مصرف الوحدة فرع المرج، ويستلم المتمرد شهرياً 98 مليون دينار من حكومة الثني، تحياتي لجرحى قواتنا المسلحة و شباب مناطق بنغازي”.

كما تبدو أكثر القراءات وضوحاً هي تلك التي تذهب إلى رؤية هذه الحرب في سياقها الكبير حيث أردف بن عثمان تغريدته بتغريدة أخرى تتحدث عن استغلال حفتر لانقسام ليبيا لمصلحته الشخصية قائلاً:

“منذ 2014 انقسمت ليبيا بين عملية الكرامة وعملية فجر ليبيا وترتب على ذلك الكثير من التداعيات التي شكلت الواقع الراهن، تصور المتمرد حفتر بانه أمام فرصة ذهبية لاستغلال ذلك الانقسام لمصلحته الشخصية حتى يُمكن لنفسه أسرته من خلال ترويج كذبة الحل الوحيد لليبيا أن يحكمها حفتر”.

من جهة أخرى ظهر مصطلح الذباب الإلكتروني في الآونة الأخيرة في ليبيا حيث يُعتبر أبطاله أشخاص مجهولون تقف خلفهم جهات وتيارات لتضليل المتابع عبر وضعه فى مشهد إعلامي مرتبك يؤثر على رؤيته وقراره تجاه القضايا والأشخاص عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي بصفحات وهمية ومزورة لقنوات وصحف مشهورة بهدف التأثير في المتابعين واقتادهم لوجهة نظر مُعينة.