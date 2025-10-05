بن غفير يفاخر بمعاملة نشطاء أسطول الصمود كـ«إرهابيين» وخارجية إسرائيل ترد

تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأحد، بمعاملة نشطاء “أسطول الصمود” كإرهابيين، مؤكداً أن هذه سياسته في التعامل مع من يصفهم بأنهم يدعمون الإرهاب.

وقال بن غفير خلال زيارته لسجن كتسيعوت: “من يدعم الإرهاب هو إرهابي ويستحق ظروف الإرهابيين”، مشيداً بتصرفات موظفي مصلحة السجون وفق السياسة التي وضعها هو والمفوض كوبي يعقوبي.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية مزاعم الإساءة إلى الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ ومحتجزين آخرين من أسطول الصمود، واصفة هذه الاتهامات بأنها “أكاذيب جسيمة”.

وأكدت الوزارة أن جميع الحقوق القانونية للمحتجزين محمية بالكامل، وأن غريتا ومحتجزين آخرين رفضوا الإسراع في ترحيلهم وأصروا على تمديد إقامتهم في الاحتجاز، ولم يتقدموا بأي شكوى حول أي إساءة.

قرقاش: كل الأنظار تتجه نحو غزة لإنهاء المعاناة وإطلاق سراح الرهائن

أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، الأحد، أن التركيز العالمي يتجه نحو غزة، مشيراً إلى أهمية إنهاء معاناة أهلها والعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وقال قرقاش في منشور على منصة “إكس”: “كل الأنظار تتجه اليوم إلى غزة، إلى إنهاء معاناة أهلها وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والبحث عن أفق لسلام دائم يجنب المنطقة وشعوبها دوامة الحروب المدمرة”.

وأضاف: “كعهدها، ستضطلع الإمارات بدورها السياسي والإنساني الفاعل والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، دعماً لاستقرار المنطقة وأمنها”.

وتستضيف مصر اليوم الأحد مفاوضين من إسرائيل وحركة حماس لمناقشة مسألة الإفراج عن الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.