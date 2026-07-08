بن غلبون: العمل مستمر لمعالجة الملفات «الخدمية والإدارية» في البلديات

بحث وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد بن غلبون أوضاع بلدية أجدابيا واحتياجاتها، إلى جانب ملفات تنظيم الوظيفة العامة في قطاع الحكم المحلي، خلال اجتماعين منفصلين عقدهما في طرابلس بتاريخ 7 يوليو 2026.

وخلال اجتماعه مع عميد بلدية أجدابيا امبارك عثمان المنفي، ناقش بن غلبون أبرز التحديات التي تواجه سير العمل في البلدية، وسبل متابعة الملفات الخدمية والإدارية التي تحتاج إلى معالجة.

وتناول الاجتماع ملف مرتبات الموظفين عن السنوات 2018 و2019 و2023، إضافة إلى أوضاع الفروع البلدية والمحلات التابعة للبلدية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الخدمية، أبرزها معالجة ارتفاع منسوب المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الحكم المحلي المكلف أهمية متابعة هذه الملفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على إيجاد حلول ممكنة ضمن الإمكانيات المتاحة، بما يدعم أداء البلدية ويسهم في تحسين الخدمات المحلية.

وفي اجتماع آخر، بحث وزير الحكم المحلي المكلف محمد بن غلبون مع وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد المنعم إبراهيم صالح، الملفات المرتبطة بتنظيم الوظيفة العامة داخل قطاع الحكم المحلي.

وتناول اللقاء اعتماد الملاك الوظيفي لوزارة الحكم المحلي، والملاكات الوظيفية للجهات التابعة للوزارة والبلديات، بهدف تنظيم الوظيفة العامة وتحديد الاحتياجات الفعلية ورفع كفاءة الأداء الإداري وفق التشريعات النافذة.

واتفق الجانبان على تشكيل لجان فنية مشتركة تتولى استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لإعداد واعتماد الملاكات الوظيفية، بما يعزز كفاءة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها والبلديات.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة وزارة الحكم المحلي للملفات الإدارية والخدمية المرتبطة بعمل البلديات، والعمل على تطوير آليات الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.