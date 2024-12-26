«بن قدارة» يوجّه بتقديم «الدعم والمعونة السريعة» لمدينة اجدابيا

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الشركات النفطية المجاورة لبلدية اجدابيا، سرعة تقديم الدعم اللازم ومد يد العون في مواجهة تداعيات الفيضانات، جراء الأمطار غير المسبوقة التي هطلت علي المدينة.

هذا وفي وقت سابق، غرقت الشوراع والسيارات، واقتحمت المياه المنازل، في الزاوية وإجدابيا، بسبب هطول الأمطار.

كما شهدت مدينة سرت وضواحيها هطول كميات من الأمطار خلال الساعات الماضية، حيث سجلت مدينة سرت 38 مليمترًا من الأمطار حتى الساعة العاشرة صباحًا اليوم الخميس، بحسب ما أفاد به مراقب الأرصاد الجوية في المدينة، الدكتور بشير عبدالله.

وقال الدكتور بشير لـ “صحيفة الأنباء الليبية”، إن “الطقس في المنطقة شهد تزايدًا ملحوظًا في هطول الأمطار”.

وأوضح “أن كميات الأمطار التي سُجلت على بعض المناطق في سرت كانت كما يلي: مدينة سرت (38 مليمترًا) وأبوهادي (13 مليمترًا) ومطار خليج سرت (17 مليمترًا)”.