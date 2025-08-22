بهذه الأطعمة الطبيعية.. ودّع آلام المفاصل!

هل تعلم أن ما تأكله يمكن أن يحدد مدى صحة مفاصلك اليوم وفي المستقبل؟ هذا ما يؤكده الدكتور أوليس تيخونوف، أخصائي جراحة العظام والرضوض، الذي شدد على أهمية النظام الغذائي في دعم صحة المفاصل والحد من آلام الالتهابات، خاصة مع التقدم في العمر أو في حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

🐟 الأسماك الدهنية… خط الدفاع الأول ضد الالتهاب

الدكتور تيخونوف أشار إلى أن الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، والسردين غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعمل على تقليل الالتهاب في غشاء المفصل، مما يخفف الألم والتورم.

بل وأكثر من ذلك، أظهرت الدراسات أن تناول هذه الأسماك بانتظام قد يخفض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة تصل إلى 52%.

🥜 المكسرات والبذور… دعم لبنية الغضاريف

لا تكتمل حماية المفاصل بدون المكسرات مثل الجوز واللوز، والبذور مثل الكتان والشيا، والتي تحتوي على فيتامين E، المغنيسيوم، الزنك، وأوميغا 3 النباتي.

هذه العناصر لا تخفف الالتهاب فقط، بل تساعد أيضًا في الحفاظ على بنية أنسجة الغضاريف، وهي الدعامة الأساسية لأي مفصل سليم.

🍒 الفواكه الحمراء… قوة مضادة للأكسدة

أما الفواكه مثل الكرز، العنبية الآسية (بلوبيري)، والفراولة، فتتميّز بغناها بمركبات الأنثوسيانين وفيتامين C، التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز إنتاج الكولاجين – أحد المكونات الرئيسية للغضروف – وتقليل الالتهاب الناتج عن التأكسد داخل المفاصل.

🫒 زيت الزيتون… مضاد طبيعي شبيه بالدواء

لا تقتصر فوائد زيت الزيتون على القلب فحسب، بل يحتوي على مركب الأوليوكانثال الذي يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات، بنفس آلية عمل الأدوية غير الستيرويدية (NSAIDs)، هذا المركب يعطل إنزيمي COX-1 و COX-2 المرتبطين بالألم والالتهاب، ما يساعد على تخفيف التورم والألم في المفاصل بشكل ملحوظ.

🥦 الخضروات الصليبية… حماية متقدمة من تآكل الغضاريف

الدكتور تيخونوف نوّه أيضًا إلى أهمية الخضراوات الصليبية مثل البروكلي، القرنبيط، وبراعم بروكسل، لاحتوائها على مركب السلفوروفان، الذي يمنع نشاط الإنزيمات التي تدمّر غضروف المفصل، كما أن هذه الخضراوات غنيّة بالألياف والمغذيات التي تدعم الصحة العامة وتقلل الالتهاب.