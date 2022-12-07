بوتين: التهديد بوقوع حرب نووية مرتفع جداً

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خطر نشوب حرب نووية آخذ في الازدياد، مشددا على أن روسيا تعتبر الأسلحة النووية وسيلة للدفاع.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله خلال اجتماع مع أعضاء المجلس الروسي لحقوق الإنسان، ردا على سؤال سفيتلانا ماكوفيتسكايا، عضو المجلس حول خطر نشوب حرب نووية عالمية: “أنت على حق في ما أشرت إليه حول تهديد الحرب النووية… لنكن صريحين، مثل هذا التهديد آخذ في الازدياد”.

وأضاف: “نحن لم نصب بالجنون، ونعي طبيعة الأسلحة النووية. استراتيجيتنا تنص على استخدامها فقط للدفاع، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وسيلة دفاعية، ومستعدون بالكامل للضربة الجوابية… إن ضربنا بها، سنرد بها”.