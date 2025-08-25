بوتين وبزشكيان يبحثان نتائج قمة ألاسكا والوضع النووي الإيراني

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي على أبرز نتائج القمة الروسية الأمريكية التي عُقدت في أنكوريج بألاسكا.

وأوضح البيان أن بزشكيان أعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، كما ناقش الطرفان الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتطورات في منطقة جنوب القوقاز.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أطلع نظيره الروسي سيرغي لافروف على نتائج محادثاته مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً استعداد روسيا لمواصلة دعم الجهود الدبلوماسية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

كما تطرق اللقاءان إلى تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران الموقعة في يناير الماضي، وجدول الاتصالات المقبلة على مختلف المستويات، بما في ذلك أعلى مستوى.

موسكو تدين هجمات كييف على خط “دروجبا” وتدعو للبناء على نتائج قمة ألاسكا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، الهجمات التي نفذتها القوات الأوكرانية على خط أنابيب “دروجبا” النفطي بأنها “عمل إجرامي بحت”، مؤكدة أن أي اعتداء على البنية التحتية المدنية، وخاصة منشآت الطاقة، يجب أن يلقى إدانة واسعة من جميع الأطراف.

وفي تصريحاتها، شددت زاخاروفا على ضرورة أن يبني المشاركون في قمة ألاسكا الأخيرة على النجاحات والإنجازات التي تحققت خلالها، مؤكدة أن روسيا تركز جهودها على هذا المسار في إطار السعي لحل النزاع بسرعة.

بالموازاة، أعلنت سلوفاكيا والمجر تقدمهما بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بعد انقطاع إمدادات النفط عبر خط “دروجبا” بسبب الهجمات الأوكرانية، وطالبتا بضمانات لحماية إمداداتهما. وكانت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا قد أكدت، الجمعة، أن الخط تعرض لهجوم جديد قرب الحدود البيلاروسية، ما يهدد بتوقف الضخ بشكل كامل.

كما وجّه وزيرا الطاقة في المجر وسلوفاكيا رسالة مشتركة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع تكرار هذه الهجمات وضمان استمرار تدفق النفط إلى بلديهما.

الأمن الروسي يحبط محاولة تفجير في القرم بعد استدراج امرأة عبر الهاتف

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين إحباط عمل إرهابي كان يستهدف عناصره في جمهورية القرم، بعد أن استُدرجت امرأة ضحية لمحتالين أوكرانيين عبر الهاتف لتنفيذ المخطط.

وأوضح البيان أن جهاز الأمن الأوكراني خطط لاستخدام المرأة لزرع عبوة ناسفة داخل مبنى جهاز الأمن الفيدرالي في القرم وسيفاستوبول، وذلك عبر استغلال تطبيق “تلغرام” وإيهامها بأنها تساعد في استعادة أموال مسروقة.

وأضاف البيان أن المحتالين قدموا أنفسهم على أنهم محققون روس، وأبلغوا المرأة أن مواطنًا أوكرانيًا مدرجًا على قائمة الإرهابيين حصل على قرض باسمها، وأنها مسؤولة عن الدين. واستُخدمت المرأة للحصول على عدة قروض بقيمة تجاوزت 3 ملايين روبل (نحو 37.5 ألف دولار) قبل أن تصل إلى القرم وتحمل الأيقونة التي وُضعت فيها العبوة الناسفة.

وتم ضبط المرأة واعتقالها قبل تنفيذ الجريمة، مؤكداً أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستغل مواطنين روسًا في أعمال تخريبية وإرهابية، وتستخدم هويات مزيفة لموظفين في وكالات إنفاذ القانون الروسية لضمان نجاح مخططاتهم.

الصين تنفي إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا وتؤكد ثبات موقفها

دحض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غيو جياكون، صحة التقارير التي أشارت إلى استعداد الصين لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، مؤكداً أن موقف بكين تجاه الصراع في أوكرانيا ثابت وواضح.

وأوضح جياكون خلال إحاطة صحفية اليوم الاثنين تعليقاً على تقرير نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية، قائلاً: “هذا التقرير غير صحيح”.

جاء ذلك في وقت تتواصل فيه التحضيرات الغربية لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، حيث أفادت تقارير أمريكية في 21 أغسطس بأن مستشاري الأمن القومي الأوروبيين والأوكرانيين يعتزمون لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لمناقشة شكل هذه الضمانات، ومن المتوقع أن تشمل المحادثات الدعم الجوي الأوروبي، المساعدة الاستخباراتية الأمريكية، وربما نشر قوات في البحر الأسود لدعم العمليات في أوكرانيا، وفق المصادر المطلعة.

سفير فرنسي سابق: نهاية عهد هيمنة الغرب واضحة

اعتبر السفير الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة، جيرارد أرو، أن “عهد هيمنة الغرب” وصل إلى نهايته، مشيراً إلى أن النزاع في أوكرانيا يمثل دليلاً على ذلك.

وفي مقال نشرته صحيفة “لوبوانت” الفرنسية، قال أرو: “نعيش الآن نهاية عهد هيمنة الغرب”، معتبراً أن القادة الأوروبيين لم يفهموا طبيعة العالم المستقبلي ورفضوا استيعاب التغيرات الجيوسياسية الراهنة.

وأشار السفير السابق إلى التغير التدريجي في ميزان القوى العالمي، وغياب رغبة الولايات المتحدة في أداء دور “الشرطي” للعالم، مضيفاً أن الغرب يجمع بين “الإصرار على المبادئ وعدم الرغبة في الكفاح من أجلها”، ما يؤدي إلى “مواعظ أخلاقية عقيمة مليئة بالمعايير المزدوجة ولا تحقق أي خير”.

يذكر أن جيرارد أرو شغل منصب السفير الفرنسي لدى واشنطن بين عامي 2014 و2019.