«بوتين وترامب» يبحثان قطاع «الطاقة».. كيف انعكست المكالمة على أسعار «البورصات»؟

أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمتهما أمس الأربعاء، قطاع الطاقة، وعند سؤاله عن القضايا الاقتصادية التي تمت مناقشتها، أجاب بيسكوف بإيجاز: “قطاع الطاقة”.

هذا وانخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.40% إلى 73.03 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.36% إلى 76.72 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته بيانات موقع “بلومبرغ”.

كيف انعكست مكالمة “بوتين وترامب” على البورصات العالمية؟

صعدت معظم مؤشرات الأسهم العالمية اليوم الخميس، بعد المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب وكالة اسوشيتد برس، ارتفع مؤشر “كاك 40” الفرنسي، بنسبة 1.35% إلى 8150.62 نقطة، كما صعد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 1.56% ليصل إلى 22493.18 نقطة، وجاء ذلك خلافا لمؤشر “فوتسي 100” البريطاني، الذي انخفض بنسبة 0.49% ليصل إلى 8764.50 نقطة.

ووفق الوكالة، ففي آسيا: “صعد مؤشر نيكاي “225 القياسي” الياباني بنسبة 1.3% ليصل إلى 39461.47 نقطة، ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز – إيه إس إكس 200” الأسترالي بنحو 0.1% ليصل إلى 8540 نقطة، وصعد مؤشر “كوسبي” في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4% ليصل إلى 2583.17 نقطة، وزاد مؤشر “هانغ سنغ” في هونغ كونغ بنسبة 0.2% ليصل إلى 21814.37 نقطة، فيما تراجع مؤشر “شنغهاي المركب” بنسبة 0.4% ليصل إلى 3332.48 نقطة”.