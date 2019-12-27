«بوتين» و«كونتي» يبحثان سُبل التوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا

بوتين لرئيس وزراء إيطاليا: الوضع في ليبيا يجب أن يحل سلميا. [أرشيف/سبوتنيك

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا الخميس، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، سُبل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن الكرملين قوله، في بيان عقب المكالمة، إن الجانبان أعربا عن تأييد جهود المجتمع الدولي لتحقيق التسوية السياسية بوساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يأتي ذلك في حين أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، عن توصلها إلى اتفاق مع نظيرتها الإيطالية بشأن تطوير الحوار بين الليبيين، وبذل أقصى تنسيق للجهود المبذولة لمواكبة عملية السلام الليبية على المستوى الدولي مع مراعاة مصالح الدول المجاورة والبلدان الأخرى في المنطقة.