«بوتين» يقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية وفيتنام

يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، “أن “بوتين” سيزور كوريا الشمالية في الفترة من 18-19 يونيو الجاري بدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون”.

وذكر المكتب الصحفي، “أن الرئيس بوتين سيقوم في 19-20 يونيو بزيارة دولة إلى فيتنام، بدعوة من أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونغ. وخلال الزيارة سيتم بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية والتوقيع على اتفاقيات تعاون بين الدولتين”.

هذا وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قام بزيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من الرئيس بوتين في سبتمبر 2023، وكانت المرة الوحيدة التي زار فيها بوتين، مدينة بيونغ يانغ في يوليو عام 2000.