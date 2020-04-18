بوتين يوقع مرسوما لصالح الأجانب في روسيا

لا يمكن اتخاذ إجراءات في حق الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية لإجبارهم على مغادرة البلاد [انترنت]

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مرسوما لن يتم بموجبه اتخاذ أي إجراءات بشأن الأجانب تجبرهم على مغادرة البلاد، حتى الخامس عشر من يونيو المقبل، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وينص المرسوم على أنه ما بين الفترة من 15 مارس وحتى 15 يونيو المقبل لا يمكن اتخاذ إجراءات في حق الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية لإجبارهم على مغادرة البلاد أو الترحيل أو تسليمهم إلى دولة أخرى.

ويأتي هذا المرسوم بهدف تسهيل حياة الأجانب المقيمين في روسيا أو من كان زائرا وتقطعت به السبل بسبب أزمة تفشي كورونا في روسيا ومختلف دول العالم، وما ترتب عنها من تعليق للرحلات الجوية وإغلاق للحدود، وكذلك توقف بعض الإدارات عن إسداء خدماتها.

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